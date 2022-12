Il consiglio federale della Figc, in cui si deciderà sul caso Aia, è stato posticipato di due ore e mezza. Inizialmente previsto per le ore 11:00, il consiglio si terrà alle 13:30 così da consentire di poter partecipare al funerale di Sinisa Mihajlovic, previsto proprio per lunedì mattina alle ore 11:00 a Roma.