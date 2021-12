Lotta per il quarto posto, la quota Champions potrebbe abbassarsi: 73 punti possono bastare

by Giorgio Billone

Massimiliano Allegri - Foto Antonio Fraioli

La corsa Champions è ormai lanciata: a un girone (più una partita) dalla fine del campionato, la strada è già tracciata e i valori stanno pian piano emergendo. E così, è già tempo di ragionare sui numeri, specie mettendo a confronto con l’anno scorso. Al momento l’Atalanta è quarta a quota 37 e può chiudere a 40 vincendo contro il derelitto Genoa, mentre Napoli e Milan non hanno partite complicate contro Empoli e Spezia e possono girare a 42. L’Inter, per ora, fa campionato a sé e se batterà il Torino al giro di boa ha 46 punti.

Partendo da questo scenario, al momento troviamo al quinto posto Juventus, Roma e Fiorentina a 31. Con una vittoria a testa girerebbero a 34, la proiezione farebbe 68 e sarebbero davvero pochi per entrare in Champions. Sembra chiaro, dunque, come la quota sarà più bassa rispetto ai 77 dello scorso anno che hanno estromesso il Napoli a vantaggio di Atalanta e Juventus a 78. Le quinte, dunque, e prendiamo la Juventus come esempio visto il suo status e il quasi “obbligo” di centrare la Champions, dovrebbe ottenere 44 punti nel girone di ritorno per assicurarsi per tenere il passo dello scorso anno. Questo dimostra come per entrare tra le prime quattro quest’anno serviranno meno punti rispetto alla scorsa stagione, probabilmente tra i 72 e i 76.

Al netto, ovviamente, di un exploit della Juventus, della Roma, o perché no di Fiorentina o Lazio: le prime due, in effetti, hanno perso tanti punti per strada anche contro squadre non di prima fascia e dunque potrebbero far meglio rispetto al girone di andata, alzando così la proiezione almeno sopra i 70 punti. Al contempo, Napoli e Milan da qualche giornata scricchiolano un po’, e l’Atalanta è sempre un rebus. Insomma, se da una parte perdono dei punti quelle che stanno al momento al sicuro, e chi insegue alza il ritmo, la bagarre potrebbe accendersi. Certo però che Milan e Napoli possono girare a 42 e l’Atlaanta a 40, questo vuol dire che rispetto all’andata dovrebbero crollare nel ritorno dal punto di vista del rendimento. Ai posteri l’ardua sentenza.