Lodo Lotito, PD: “Abbiamo già depositato un Emendamento soppressivo”

Il deputato del PD e responsabile dello sport, Mauro Berruto, durante la presentazione di un Emendamento alla legge di bilancio interamente soppressivo, si è pronunciato sul famoso ‘lodo Lotito’: “Prima è uscito dalla porta, ora rientra dalla finestra: è il provvedimento impropriamente definito salva calcio, ma che per noi è il cosiddetto lodo Lotito. Si tratta di un condono mascherato, perché quell’Emendamento alla legge di Bilancio altro non è che una forma surrettizia di sostegno al alcune società di calcio, che evidentemente non hanno brillato per il loro virtuosismo. E va cassato”.

“Pertanto il Pd, a mia prima firma , ha già depositato un Emendamento soppressivo a quello che possiamo tranquillamente chiamare “lodo Lotito”. Altro che “salva sport”, come lo si vuole chiamare. Basta ipocrisia, soprattutto nel mondo dello sport e chiamiamo le cose con il loro nome perché lo sport non ha certo bisogni di questi artifizi”, ha concluso Berruto.