Liverpool-Milan, subito in gol Salah: difesa rossonera bucata e disattenta (VIDEO)

di Giorgio Billone 70

Subito in gol Momo Salah in Liverpool-Milan. Inizia nel peggiore dei modi l’amichevole dei rossoneri, la cui difesa è davvero disattenta e viene bucata da Matip, bravo a servire il filtrante nello stretto per l’egiziano, che a quel punto si trova a tu per tu con Mirante e non può proprio sbagliare. E’ già 1-0 dopo appena cinque minuti, in alto ecco il video.