Liverpool-Milan, Marcolin commosso per Mihajlovic in telecronaca: “Difficile parlare”. Maldini in lacrime

Minuto di silenzio durante Liverpool-Milan, sfida della Dubai SuperCup, dedicato alla memoria di Sinisa Mihajlovic, ex allenatore tra le altre anche dei rossoneri morto quest’oggi a 53 anni dopo una lotta con la leucemia. E in telecronaca per Dazn c’è un suo caro amico, Dario Marcolin, che dopo il minuto di raccoglimento fatica a parlare ed è in lacrime: “Difficile trovare le parole, grande uomo, grande persona. Io ho vissuto gli ultimi tre giorni in cui ha lottato fino alla fine, un grande abbraccio a lui e alla sua famiglia”. E sugli spalti è inquadrato anche Paolo Maldini, anche lui visibilmente commosso nel ripensare allo storico avversario in campo.