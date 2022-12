Liverpool-Milan, gran gol di Saelemaekers: si accentra e calcia all’angolino (VIDEO)

di Giorgio Billone 86

Gran gol di Saelemaekers in Liverpool-Milan ed è 1-1. Rebic cambia gioco, la palla arriva sui piedi del belga che si accentra, punta e manda al bar un avversario, quindi calcia verso la porta all’angolino centrando lo specchio e battendo il portiere degli inglesi. Gran gol, 1-1 e tutto in discussione, in alto ecco il video.