Liverpool-Milan, che gol di Thiago Alcantara: tiro perfetto e 2-1 (VIDEO)

di Giorgio Billone 88

Super gol di Thiago Alcantara a riportare in vantaggio il Liverpool contro il Milan. Riceve a venti metri dalla porta, il controllo è perfetto perché gli consente di calciare con precisione verso la porta, ed ecco che dunque è 2-1 a Dubai. Il figlio d’arte e fuoriclasse spagnolo, clamorosamente non convocato per i Mondiali, dimostra ancora tutta la sua qualità, in alto ecco il video.