LIVE – Moviola Torino-Lazio, tutti gli episodi dubbi: arbitra Abisso

by Andrea Bellini

Ricardo Rodriguez, Torino - Foto Antonio Fraioli

La diretta live della moviola di Torino-Lazio, sfida valida per la quinta giornata della Serie A 2021/2022. Due formazioni che arrivano da un momento completamente diverso: la Lazio, con il pareggio nell’ultima giornata contro il Cagliari, conferma un avvio di campionato abbastanza altalenante; i padroni di casa sono invece in crescita, e arrivano da una vittoria risicata per quanto riguarda il risultato ma straripante per quanto visto in campo contro il Sassuolo. La partita si preannuncia, quindi, molto interessante, con il pronostico assolutamente in bilico. Fischio d’inizio alle ore 18:30, arbitra Rosario Abisso. Di seguito analizzeremo tutti gli episodi da moviola.

AGGIORNA LA DIRETTA

_________________________________________________________________________________________________________________

17′ – Arriva il primo giallo della partita, a carico di Mandragora: il capitano granata, con un intervento da dietro ha provato a rubare la palla ad Akpa Akrpo, colpendo però solo la caviglia del giocatore della Lazio. Cartellino giallo giusto.