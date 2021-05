Licenza Uefa a diciassette squadre di Serie A: non la ottengono Genoa, Benevento e Crotone

by Giorgio Billone

I tifosi del Genoa - Foto Antonio Fraioli

La commissione di primo grado delle licenze Uefa ha comunicato alla Figc l‘elenco delle squadre dell’attuale Serie A che ottengono la licenza uefa per quanto riguarda la stagione 2021/2022. Sono diciassette club (anche se il Parma non disputerà la massima serie nella prossima annata) inclusi, i tre che non ottengono la licenza Uefa sono Benevento, Crotone e Genoa. Di seguito la lista completa.

Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (Gewiss Stadium di Bergamo) Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna) Cagliari Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Dacia Arena di Udine) C.F. Fiorentina S.p.A. (Stadio Artemio Franchi di Firenze) C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano) Juventus F.C. S.p.A. (Allianz Stadium di Torino) S. Lazio S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma) C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano) S.C. Napoli S.p.A. (Stadio Diego Armando Maradona di Napoli) Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma) S. Roma S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma) C. Sampdoria S.p.A. (Stadio Luigi Ferraris di Genova) S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Mapei Stadium di Reggio Emilia) Spezia Calcio S.r.l. ((Stadio Friuli/Dacia Arena di Udine) Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico Grande Torino di Torino) Udinese Calcio S.p.A. (Stadio Friuli / Dacia Arena di Udine) Hellas Verona F.C. S.p.A.