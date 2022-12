Lega Serie A, Casini: “Sempre disponibili a incontrare Abodi”

“Noi siamo sempre disponibili a incontrare il ministro Abodi. Anzi, saremo contenti di farlo”. Ne ha parlato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine di un incontro con gli studenti del Liceo Mamiani a Roma, riferendosi alla proposta del ministro di aprire un tavolo con Serie A e Figc. “Stop alla rateizzazione delle tasse? Il ministro ha detto che stanno lavorando come governo per trovare una soluzione – ha aggiunto Casini – Una soluzione va trovata, visto che è un problema generale che riguarda non solo il calcio, ma tutto lo sport. Noi siamo collaborativi come sempre. Avremo un’assemblea il 15 dicembre dove approveremo un documento di proposte che manderemo a Figc e Abodi”.