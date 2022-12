Lega A, Casini: “Sulla Juventus non dico nulla, c’è un’indagine in corso”

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, ha parlato al termine dell’assemblea odierna a proposito delle indagini in casa Juventus che hanno portato alle dimissioni del CdA. “Il mio punto di vista è lo stesso della massima autorità sportiva che abbiamo in Italia, ossia il presidente del Coni, Malagò: c’è un’indagine in corso e non la commentiamo. La reazione della Liga? Non la reputo comprensibile, per la stessa ragione che ho detto prima: non si commenta con indagini in corso”