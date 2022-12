Lecce-Varazdin domani in tv: orario e diretta streaming, Amichevole 2022

Tutte le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’amichevole tra Lecce e Varazdin. Ostacolo croato allo stadio Via del Mare per la squadra di Baroni ad una settimana dalla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023. Il Lecce è determinato a riscattarsi dopo la sconfitta nel recente test contro l’Udinese, pur essendo consapevole che in impegni del genere il risultato passa in secondo piano. Nonostante l’avversario non sia di primo piano (attualmente occupa il quinto posto nella Serie A croata), guai a prendere sottogamba l’amichevole. La partita è in programma alle ore 14:30 della giornata di domani, mercoledì 28 dicembre. Per il momento non ci sono notizie su un’eventuale diretta tv o streaming.