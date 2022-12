Lecce, test con la Soccer Dream Parabita: 9-1. Bistrovic ancora a parte

Lecce in campo al mattino all’Acaya Golf Resort per una seduta d’allenamento. Nel pomeriggio, dalle 15, poi, allenamento congiunto all’Heffort Sport Village di Parabita con la formazione della Soccer Dream Parabita terminato 9-1 per i giallorossi. Questi i marcatori del Lecce: 18′ pt Askildsen, 27′ pt Rodriguez, 38′ pt e 45′ pt Oudin, 4’st, 32′ st e 40′ st Ceesay, 13′ st e 28′ st Hasic. I calciatori non impiegati nel test-match pomeridiano hanno svolto un lavoro fisico in palestra. Differenziato per Dermaku e Bistrovic. Domani mattina è in programma una seduta d’allenamento all’Acaya.