Lecce: squadra in ritiro a Folgaria dal 30 giugno al 15 luglio

by Enrico Ricciulli

Tifosi Lecce, Foto Antonio Fraioli

Lo staff tecnico ed i giocatori del Lecce si ritroveranno in sede nella giornata di giovedì 23 giugno. Nel giorno successivo i calciatori si sottoporranno alle visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano. Da sabato 25 a giovedì 30 giugno la squadra effettuerà il pre-ritiro presso il Deghi Center di San Pietro in Lama. Nel pomeriggio di giovedì 30 giugno è previsto il trasferimento della comitiva giallorossa in Trentino, a Folgaria. La squadra alloggerà all’Alpen Hotel Eghel ed effettuerà le sedute d’allenamento presso il Centro Sportivo “Mauro Marzari” di Folgaria. Nella fase del ritiro previste tre gare amichevoli nei giorni 5, 9 e 15 luglio. Il rompete le righe del ritiro è previsto per venerdì 15 luglio. Il programma è stato comunicato dalla stessa società salentina attraverso il proprio sito ufficiale.