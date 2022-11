Lutto per il tecnico del Lecce Marco Baroni. “Il presidente con tutti i soci, il responsabile dell’area tecnica e l’intera dirigenza, il gruppo squadra ed i dipendenti tutti, esprimono il più sentito cordoglio e vicinanza a mister Marco Baroni in questo momento di grande dolore per la perdita del caro papà“, è il messaggio sui social della società pugliese.