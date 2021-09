Lazio, Zaccagni si presenta: “Sono sicuro di migliorare con Sarri”

by Giorgio Billone

Mattia Zaccagni, Verona - Foto Antonio Fraioli

“Sono molto contento di essere qui, è un’occasione importantissima per me. C’è un bellissimo gruppo. Ruolo? Sarà quello che ricoprivo a Verona. Sono sicuro di migliorare con Sarri”. Lo ha detto il centrocampista della Lazio, Mattia Zaccagni, nella conferenza stampa di presentazione che coincide con la vigilia della sfida contro il Milan: “Spero di fare del mio meglio e giocare con costanza. Dobbiamo pensare partita per partita e vincerle tutte. Derby? E’ il più importante d’Italia e dalla televisione si percepisce il calore della città per questa partita. Sono molto carico. Sarà un onore per me essere in concorrenza con Pedro e Felipe Anderson. Spero di imparare tanto da loro”.