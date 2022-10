Lazio, Zaccagni: “Nazionale? Non devo rispondere, l’azzurro è un sogno per tutti”

“La Nazionale? Io non devo rispondere a niente, la maglia azzurra è un sogno per me e per tutti: è un grande obiettivo e spero di vestirla al più presto”. Lo ha detto Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, intervenuto ai microfoni di Sky. Recentemente Mancini aveva parlato, senza fare nomi, di scarso attaccamento ai colori azzurri, in quello che sembrava un messaggio diretto a Zaccagni e Zaniolo. Ma l’attaccante biancoceleste si smarca: “Essere convocati è sempre un grande piacere, io cerco di fare bene con la Lazio e poi il resto verrà da sé”, ha aggiunto.