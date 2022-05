Lazio, Zaccagni affitta l’Olimpico per svelare il sesso del figlio in arrivo

by Christian Poliseno

Mattia Zaccagni, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Un intero stadio affittato per scoprire il sesso del futuro nascituro. Questo è ciò che ha appena fatto l’attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni, che stasera ha affittato l’intero Olimpico per scoprire il sesso del primo figlio, o figlia, che aspetta dall’influencer Chiara Nasti. Il tutto è stato messo sui social ed organizzato dalla sorella di Chiara, Angela. Amici, parenti e compagni, tra cui anche Immobile sono stati accolti in tribuna Monte Mario, dove il party è stato allestito nella sala dell’area ospitalità e tra biscotti, pupazzi, cuori e palloncini è un tripudio di rosa e celeste.

“Sono emozionato e ho bevuto un bicchiere, se non ce la faccio a calciare il pallone ci pensa Ciro” sono le parole di Zaccagani. Questo perché che il sesso del bebè sarà svelato sui maxischermi dello stadio attraverso un calcio ad un pallone del futuro papà.