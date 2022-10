Lazio-Udinese, Vecino: “Campo sta diventando sempre peggio”

“L’infortunio di Immobile? Ciro è il nostro leder, giochiamo tutti per lui e i primi minuti senza ci dovevamo sistemare. Senza di lui in campo cambia tanto”. Così Matias Vecino, centrocampista della Lazio, dice la sua sull’infortunio di Immobile ai microfoni di DAZN. Poi una riflessione sul terreno di gioco dell’Olimpico: “Il campo sta diventando un problema, è sempre peggio e per il gioco del mister diventa tutto più complicato”, conclude.