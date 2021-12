Lazio-Udinese, Tare: “Abbiamo deciso di iniziare un percorso con Sarri, conoscevamo le difficoltà”

by Giorgio Billone

Igli Tare - Foto Antonio Fraioli

“Abbiamo deciso di iniziare un percorso con Sarri e dobbiamo essere ancora più decisi nei momenti di difficoltà. Che abbiamo anche previsto, solo che a volte riusciamo a risolverli prima e altre un po’ dopo. Ma il suo è un calcio importante, dobbiamo parlare molto fra di noi per capire cosa serve per il futuro ma andiamo avanti con lui decisi”. Lo ha detto il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, prima del calcio d’inizio del match contro l’Udinese: “L’obiettivo di quest’anno è fare bene in campionato, in Coppa Italia e in Europa League, sono tre obiettivi ancora alla portata. Ci siamo allontanati dalla zona Champions ma finché c’è la possibilità, dobbiamo combattere”.