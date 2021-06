Lazio, tutto fatto per Sarri: manca solo l’annuncio

by Giorgio Billone

Maurizio Sarri, Juventus - Foto Antonio Fraioli

E’ ormai tutto fatto per l’arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio. Il tecnico toscano, salvo cataclismi dell’ultim’ora, è a tutti gli effetti da considerarsi il nuovo allenatore dei biancocelesti, ma manca ancora l’arrivo ufficiale. Ci si aspettava che questo potesse arrivare già in giornata ma non sarà così: a questo punto il giorno decisivo sembra quello di martedì. L’ex Napoli, Juventus e Chelsea tra le altre ha già trovato l’accordo per il contratto da tre milioni a stagione più bonus.