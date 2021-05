Lazio-Torino, Tare: “Smentisco qualsiasi incontro con Inzaghi per il rinnovo”

by Giorgio Billone

Igli Tare - Foto Antonio Fraioli

“Rinnovo di Inzaghi? Nelle ultime ore ho letto di un incontro in privato che non c’è mai stato, siamo d’accordo con lui da tempo che a fine campionato ci siederemo insieme e chiuderemo questo argomento. Il rinnovo non è ancora arrivato per quello che ci siamo detti tra noi, lui sa cosa pensiamo noi e noi sappiamo cosa pensa lui”. Queste le parole del ds della Lazio, Igli Tare, nel pre partita del match contro il Torino, recupero della venticinquesima giornata di Serie A: “La priorità era la Champions League. Abbiamo avuto la possibilità di lottare fino alla partita con la Fiorentina. La sconfitta di Firenze penso che sia stata determinante per questo traguardo. Nello stesso momento è stato importante qualificarsi in Europa League perchè dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo iniziato e giocare in Europa è fondamentale per questa società”.