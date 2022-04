Lazio-Torino, Sarri: “Ci accontentiamo del minimo, è un nostro limite”

by Christian Poliseno

Maurizio Sarri e Alessio Dionisi, Lazio-Sassuolo - Foto Antonio Fraioli

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match contro il Torino. Ecco le sue parole: “Una partita difficile, come sempre contro le squadre di Juric. Ha altissima intensità, grande fisicità. Ti crea tante difficoltà, non solo a noi ma a tutte le squadre. Conoscendolo, vi dico che non li troveremo demotivati. Mai vinto tre gare di fila? È un nostro limite, ci accontentiamo del minimo, caliamo di motivazione e abbiamo difficoltà a fare filetti. Ci stiamo lavorando, sperando di arrivare alla conclusione giusta”.