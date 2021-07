Lazio, Tare: “Prima risolvere problemi, poi acquisti”

by Andrea Bellini

Igli Tare - Foto Antonio Fraioli

“Per i nuovi acquisti stiamo risolvendo i problemi che abbiamo prima, poi penso che la squadra verrà a mano a mano rinforzata con quelle che saranno le necessità. Per la presentazione di Sarri stiamo valutando con il presidente, domenica decideremo se farla ad Auronzo o qui a Roma”. Queste le parole di Igli Tare in occasione della conferenza stampa di presentazione del ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti si ritroveranno il 7 luglio, per poi cominciare i lavori sotto la guida di Maurizio Sarri giovedì 10 luglio.

“Ringraziamo il comune di Auronzo, c’è un rapporto ormai storico, che ha creato un entusiasmo incredibile per Auronzo e per i tifosi, che seguono sempre con piacere le avventure estive della Lazio. Speriamo che la nuova stagione sia piena di gioie per tutti noi“, ha quindi concluso Tare. Dalla settimana successiva all’inizio del raduno, la Lazio sarà impegnata in diverse amichevoli. La prima il 17 luglio contro l’Auronzo, il 20 contro una squadra da definire di Serie D, il 23 con la Triestina, il 27 col Padova.