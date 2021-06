Lazio, sull’app ufficiale si parla di Sarri e dell’acquisto di Hysaj e Maksimovic

by Redazione

Juventus, Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

La Lazio è da tempo sulle tracce di Maurizio Sarri per il ruolo di allenatore della prossima stagione. La trattativa è già entrata nel vivo e sembra ben indirizzata, ma in questo momento non ci sono ancora notizie ufficiali in merito. Sull’app ufficiale del club biancoceleste, però, qualche minuto fa è comparso un curioso articolo nel quale si parla proprio di Sarri e del possibile acquisto di due fedelissimi del tecnico toscano come Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic. Sarà un indizio di un imminente annuncio oppure si è trattato soltanto di una svista?