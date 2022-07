Lazio, società irritata per le dichiarazioni di Vavro: bloccata la sua cessione al Copenaghen

by Daniele Forsinetti

Denis Vavro - Foto Antonio Fraioli

Nelle ultime ore Dennis Vavro ha rilasciato delle dichiarazioni pesanti sulla Lazio (“odio il club”), poi ritrattate pubblicamente con tanto di spiegazioni in merito all’errore commesso. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la società biancoceleste non ha affatto gradito l’uscita del difensore, tant’è che il suo trasferimento al Copenaghen è stato bloccato. In caso di stop definitivo alla trattativa con i danesi, lo slovacco dovrebbe rientrare in Italia per cominciare il raduno con i biancocelesti.