Lazio-Sassuolo, Dionisi: “Servirà grande gara. Berardi? Da valutare, tra i migliori contro la Macedonia”

by Antonio Sepe

Alessio Dionisi - Foto Antonio Fraioli

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio: “Sfideremo una squadra forte, determinata a riscattare la sconfitta nel derby. Il riattacco su riconquista palla è la sua arma ed ha tanta qualità nel gioco. Inoltre, a parte Luiz Felipe e Pedro avrà a disposizione tutti i giocatori, perciò servirà una grande gara. Noi vogliamo ripartire da dove abbiamo lasciato, ma non sarà facile. Il nostro obiettivo è finire in crescendo ed avvicinarci a chi ci precede in classifica“. Sull’eventuale presenza di Berardi, Dionisi ha taglia corto: “Lo valuteremo domani, visto che solamente oggi abbiamo fatto il primo allenamento insieme. La sua prova contro la Macedonia del Nord? E’ stato tra i più positivi. Chi sbaglia l’occasione è perché se l’è creata. Inoltre è il terzo italiano più giovane ad aver segnato 100 gol in Serie A, se non vado errato“.