Lazio-Sassuolo, che gol di Lazzari: rientra sul sinistro e calcia all’angolino (VIDEO)

by Giorgio Billone 19

E’ un gran bel gol quello di Manuel Lazzari in Lazio-Sassuolo. L’esterno biancoceleste recupera palla e si invola verso l’area avversaria, poi con una bella finta rientra sul sinistro, che non è certo il suo piede, per poi calciare all’angolino basso. Consigli non può arrivarci e così la sfera si insacca per l’1-0 della squadra di Sarri che ha molto da farsi perdonare. In alto ecco il video del gol di Lazzari all’Olimpico.