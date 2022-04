Lazio-Sassuolo 2-1, Milinkovic-Savic: “Proviamo a puntare alla Champions”

by Christian Poliseno

Milinkovic-Savic e Destiny Udogie - Foto Antonio Fraioli

“Serviva una risposta. Abbiamo fatto vedere da subito che non siamo quelli del derby, abbiamo vinto contro un Sassuolo che gioca bene. Era una partita difficile, ora ne avremo altre sette e vogliamo arrivare più in alto possibile. Io top player? Mi piace sentirlo dagli altri, non dirlo io. Io cercherò di fare la doppia doppia e con la Lazio nelle prime 4. Difficile, ma noi ci proveremo”: Così Sergej MIlinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, commenta la vittoria contro il Sassuolo ai microfoni di DAZN. “Ho chiesto il cambio perché ero stanco, sono arrivato qui solo due gironi prima della partita. Ho visto il risultato, che stavamo andando bene e ho chiesto di essere tolto recuperando per la prossima. Sul gol Luis Alberto mi ha chiesto se avevo toccato il pallone, poi è servito molto tempo per il VAR. Era giusto vederlo, ma siamo stati fermi quasi 4 minuti”, ha concluso il serbo.