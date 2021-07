Lazio, Sarri sul ritorno dei tifosi: “Bellissimo rivedere gente intorno alla squadra”

by Antonio Sepe

Juventus, Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel a margine del ritiro di Auronzo di Cadore: “Rivedere la gente qui mi ha fatto tornare l’entusiasmo. Gli ultimi mesi da allenatore li avevo vissuti senza pubblico ed era stato davvero triste. Perciò è stato bellissimo tornare a vedere le persone intorno alla squadra – ha spiegato Sarri – In settimana lavoriamo duramente per vincere le partite, ma la verità è che lo facciamo anche per far divertire i tifosi“.