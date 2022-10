Lazio, Sarri prova Felipe Anderson come falso nueve: dubbi tra centrocampo e difesa

Mister Sarri corre ai ripari per la mancanza di Ciro Immobile, la sua assenza sarà colmata dal compagno di squadra, Felipe Anderson, schierato dal tecnico come falso nove, con ai suoi lati Pedro e Zaccagni. Gli unici due ballottaggi alla vigilia della sfida contro l’Atalanta riguardano centrocampo e difesa: Vecino sembrerebbe in vantaggio su Luis Alberto, con Cataldi e Milinkovic-Savic a completare il reparto. Al centro della linea a quattro invece è dubbio tra Patric e Casale. “Se tutti stanno sullo stesso livello, scelgo in base all’avversario”, ha affermato Sarri. Lazzari, Romagnoli e Marusic sono invece confermati, così come Provedel.