Lazio, Sarri pensa anche al secondo portiere: piace Ionut Radu

by Marzia Bosco

Maurizio Sarri - Foto LiveMedia/Domenico Cippitelli

Maurizio Sarri, dopo aver spinto ultimamente per l’arrivo di Carnesecchi, ha puntato un nuovo portiere: Ionut Radu. Quest’ultimo infatti sembrerebbe in uscita dall’Inter e anche se ultimamente è stato accostato a Cremonese ed Empoli, il tecnico biancoceleste lo vedrebbe bene come vice di Reina.