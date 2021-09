Lazio, Sarri: “Milan? Ho chiesto ad un ragazzino di portare rispetto”

by Mattia Zucchiatti

Maurizio Sarri, Lazio 2021-2022 - Foto Antonio Fraioli

“Non mi aspettavo due giornate di squalifica in campionato. Sono stato minaccioso perché ho chiesto ad un ragazzino di portare rispetto, mentre nel frattempo c’era un calciatore del Milan che teneva un nostro giocatore per il collo. Nel sottopassaggio ho detto all’arbitro che mi ha fatto prendere in giro per un quarto d’ora da un ragazzino per poi espellermi, lui ha ravvisato due bestemmie che non ho mai proferito“. Queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri che commenta l’espulsione nel finale di gara contro il Milan e sulle due giornate di stop inflitte dal giudice sportivo.