Lazio, sabato 14 agosto amichevole a Frosinone contro il Sassuolo

by Daniele Forsinetti

Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

La Lazio, dopo l’amichevole contro il Twente, prosegue il proprio percorso di avvicinamento all’esordio in campionato e, nella giornata di sabato 14 agosto alle ore 19:00 affronterà il Sassuolo. Questo nuovo test andrà in scena allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, come comunicato dalla stessa società biancoceleste che è ormai pronta in vista della prima giornata di Serie A 2021/2022 contro l’Empoli.