Lazio, Romagnoli alle prese con la pubalgia ma si allena in gruppo

by Valerio Carriero

Archiviata l’amichevole vinta per 5-0 contro l’NK Dekani, la Lazio è tornata al lavoro ad Auronzo di Cadore nel ritiro pre-campionato. Pomeriggio libero concesso da mister Sarri ai suoi dopo il pranzo di gruppo, mentre è sotto osservazione Alessio Romagnoli. Dopo il forfait per l’amichevole, l’ex capitano del Milan si è allenato con i compagni, così come Akpa Akpro, ma il difensore è ancora alle prese con la pubalgia con cui combatte da tempo. Oggi, comunque, ha lavorato agli ordini del tecnico toscano nelle prove atletiche e tecniche di difesa, centrocampo e attacco. Lavoro differenziato, invece, per Kamenovic. La Lazio tornerà ad allenarsi domani con una doppia seduta la mattina e il pomeriggio, in vista della terza amichevole del ritiro, in programma domenica alle 18 contro la Triestina.