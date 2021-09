Lazio-Roma: la Questura predispone regole per un accesso sicuro e veloce

by Enrico Ricciulli

Lazio-Roma 2016 - Foto Antonio Fraioli

Domani alle ore 18 andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma il derby della Capitale, valido per la sesta giornata della Serie A 2021/2022. In vista di questa sfida la Questura ha predisposto alcune semplici regole che dovranno essere osservate dai tifosi al fine di evitare assembramenti nelle vicinanze dello stadio. Tutti dovranno presentarsi ai varchi di controllo muniti di biglietto digitale e documentazione introdotta dalle norme anti Covid-19. Per garantire un accesso più sicuro i tifosi di Lazio e Roma sono invitati a seguire le indicazioni presenti sul biglietto. Infine l’ormai consolidata divisione dei parcheggi: piazzale Clodio per i romanisti e l’area di XII Olimpiade per i laziali.