Lazio, ricorso al Collegio di garanzia dello sport per il caso tamponi

by Giorgio Billone

Il presidente della Lazio Claudio Lotito - Foto Baldinacci/Sportface

Ricorso della Lazio al Collegio di Garanzia dello Sport per la nota vicenda del caso degli esiti dei tamponi che sarebbero stati falsificati con conseguente mancata comunicazione tempestiva alla ASL di riferimento per la quarantena dei giocatori. I tamponi in questione sono quelli antecedenti ai match di Champions League Brugge-Lazio del 28 ottobre 2020 e Zenit-Lazio del 4 novembre 2020, nonché l’esito dei tamponi effettuati in data 30 ottobre 2020 dal Laboratorio Futura Diagnostica di Avellino; club ritenuto colpevole, inoltre, di aver consentito, o comunque non impedito, ad alcuni calciatori, nonostante la positività ai suddetti tamponi, di allenarsi con il restante “Gruppo Squadra”; infine, di non aver sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità di almeno dieci giorni, alcuni calciatori. La richiesta è quella di annullare i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei ricorrenti.