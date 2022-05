Lazio, Reina: “Ultimo anno da calciatore. Poi farò l’allenatore”

by Mattia Zucchiatti

Pepe Reina - Foto Antonio Fraioli

“Credo che giocherò per un altro anno, che è quello che mi è rimasto di contratto. Penso sarà l’ultimo. Il ventiquattresimo da professionista e chiuderò così. Certo, nel calcio non si può mai sapere, ma in linea di massima l’idea è quella. Voglio provare a fare l’allenatore e il corso inizierà a settembre del prossimo anno. I tempi sono giusti”. Lo ha detto Pepe Reina, portiere della Lazio, nel corso di una intervista a ‘Diario De Mallorca. Per Reina è scattato il rinnovo automatico fino a giugno 2023 dopo la qualificazione in Europa League da parte della Lazio.