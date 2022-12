Lazio, Provedel: “Puntiamo in alto, l’obiettivo è piazzamento Champions”

Provedel ha parlato dell’imminente ripresa del campionato di Serie A che attenderà la formazione laziale. “Siamo una squadra che lavora molto, ha tanto da dare, si è espressa bene fin oggi ma può fare meglio. Siamo guidati molto bene ma sono sicuro che abbiamo qualcosa dentro per poter fare qualcosa di speciale”. Poi ha continuato: “Arriviamo pronti e preparati alla prima col Lecce. Cercheremo di fare ancora meglio per rimanere nelle zone alte della classifica. Vogliamo arrivare il più in alto possibile, non ci poniamo limiti. Io non c’ero l’anno scorso, e i miei compagni sono arrivati quinti, quindi ti direi un piazzamento Champions”.