Lazio, parla l’agente di Hysaj: “E’ un ragazzo che gioca a calcio, cosa volete ne sappia di Bella Ciao”

by Sofia Cioli

Elseid Hysaj - Foto Antonio Fraioli

In casa Lazio è ancora polemica per il caso Elseid Hysaj. “Ma che volete che ne sappia del valore politico o patriottico di Bella Ciao” ha detto l’agente e amico del difensore biancoceleste Mario Giuffredi a Il Mattino. “È un ragazzo albanese che pensa solo al calcio, che ha sofferto tanto per arrivare dove è arrivato – continua il procuratore – . Non ha pensato al significato di quel ritornello, al fatto che sia l’inno partigiano della seconda guerra mondiale. Gli piaceva e l’ha cantata. È pure lui adesso scombussolato da tutto quello che sta succedendo attorno. È finito al centro di una questione politica di cui non aveva idea, vuole che i tifosi capitano che gioca a calcio e basta”.