Lazio-Padova, Escalante: “Ritiro positivo. Mi trovo bene con Sarri”

by Mattia Zucchiatti 7

“Penso che sia stato un ritiro positivo, dobbiamo ancora capire tanto le direttive del mister. Per me abbiamo fatto un buon ritiro. Mi trovo bene con Sarri, lo conosciamo tutti: io voglio dare il massimo e sono felice di lavorare con lui. Domani torniamo a Formello e poi ci prepariamo per la Germania”. Queste le dichiarazioni di Gonzalo Escalante, centrocampista della Lazio, al termine del test finito in pareggio 1-1 contro il Padova. Si chiude il ritiro di Auronzo di Cadore per i biancocelesti: un gol di Luis Alberto su rigore ha fissato il parziale sulla parità.