Lazio-Napoli, prima del fischio d’inizio messaggio di Immobile per Alessandro Venturelli

by Daniele Forsinetti

Domenica 27 febbraio allo Stadio Olimpico andrà in scena il big-match tra Lazio e Napoli, ma prima del calcio d’inizio verrà proiettato un video messaggio del capitano biancoceleste Ciro Immobile per sensibilizzare anche il mondo del calcio alla ricerca di Alessandro Venturelli, il ragazzo di Sassuolo, scomparso nel dicembre del 2020, in provincia di Modena. Il 5 dicembre di due anni fa il giovane si è allontanato da casa e non vi ha fatto più ritorno, portando con sé uno zaino e non il cellulare. Per questo la Lazio ha deciso di farsi promotrice di questa campagna, che ha attirato anche altri soggetti per analoghe iniziative tese a diffondere la conoscenza del fenomeno delle persone scomparse, per contrastarlo e prevenirlo.

Il presidente Claudio Lotito ha spiegato tale importante iniziativa: “La Società Sportiva Lazio, Ente Morale dal 1921, grazie alla sua capacità di penetrazione sociale e alla sua ramificazione in ambito sportivo e di comunicazione intende fornire tutto il supporto necessario per contribuire ad arginare una piaga sociale come quella delle persone scomparse attraverso un lavoro di sensibilizzazione e di alert immediati nel mondo sportivo”.