Lazio, Muriqi: “Nessuna trattativa col Fenerbahce, probabilmente resterò qui”

by Giorgio Billone

Vedat Muriqi, Lazio - Foto Antonio Fraioli

“Con il Fener non c’è nulla e molto probabilmente resterò alla Lazio”. In un’intervista concessa ai media turchi, l’attaccante della Lazio, Vedat Muriqi, ha smentito una trattativa in corso con il Fenerbahce e ha anche aggiunto come il suo futuro, con tutta probabilità, possa restare legato al club biancoceleste, in cui non ha certo brillato nella prima stagione finendo nel mirino dei tifosi per la scarsa dimestichezza col gol.