Lazio: morto Pino Wilson, capitano dello storico scudetto del 1974

Lutto nel mondo del calcio, è morto Pino Wilson, capitano della Lazio nella storica stagione dello scudetto del 1974. Quella di Maestrelli e Chinaglia. Classe 1945, aveva 76 anni ed era rimasto legatissimo ai colori biancocelesti. Commentava quotidianamente in radio le vicende della squadra di Sarri e per tutti era rimasto il “Capitano”. Nel 1969 fu acquistato dalla Lazio insieme a Giorgio Chinaglia, per ricoprire il ruolo di terzino e poi quello di libero. Con la maglia biancoceleste ha disputato dieci campionati, dal 1969 al 1980. È il capitano della squadra per molti anni, anche nel 1974, quando il gruppo allenato da Maestrelli ha vinto il primo scudetto nella storia della società biancoceleste. È stato proprio l’allenatore toscano a volerlo come capitano. Wilson ha chiuso la carriera 309 gare con la fascia da capitano (record laziale) e tre partite con la Nazionale italiana esordendo contro la Germania Ovest in amichevole prima dei Mondiali del 1974.