Lazio-Monza, infortunio per Lazzari: costretto a uscire, dentro Marusic

Tegola per la Lazio nel corso del primo tempo del match contro il Monza. Al 26′ infortunio per Manuel Lazzari, purtroppo frequente per lui, che si ferma a palla lontana per quello che sembrerebbe un problema di tipo muscolare, anche se non si è ben capito cosa abbia lamentato il terzino di Sarri. A ogni modo, viene chiesto subito il cambio e al suo posto subentra Marusic, con Hysaj che passa a destra. Da capire se il laterale biancoceleste può recuperare per la Juventus o tornerà nel 2023.