Lazio-Milan: Pedro out, Marusic verso l’assenza

by Marzia Bosco

Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

Grandi aspettative da parte di Maurizio Sarri alla vigilia di Lazio-Milan. “Sarà una partita diversa dalle precedenti, vogliamo assottigliare la distanza tra noi e loro”. Il tecnico azzurro dovrà fare tirare le somme dopo una settimana complicata. Tornati in gruppo solo venerdì Marusic, Radu, Milinkovic-Savic, Cataldi, Patric, Raul Moro, Strakosha e Reina, proprio tra quest’ultimi è ancora aperto il ballottaggio per la titolarità. In difesa Luis Felipe si pone in vantaggio rispetto a Patric per partire tra gli undici titolari, Hysaj invece si dice pronto per affrontare i 90′. Felipe Anderson e Zaccagni si muoveranno ai lati di Immobile, out Pedro, Marusic verso l’assenza. Intoccabili a centrocampo: Milinkovic-Savic e Luis Alberto pronti con Lucas Leiva.