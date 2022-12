Lazio, messaggio di auguri di Lotito ai tifosi: “Siamo una famiglia, obiettivo raggiungere traguardi mai toccati”

“Il Natale è l’occasione per ritrovarsi in un clima di unione e serenità. La Lazio è come una famiglia, dove ognuno ha un proprio ruolo e deve aiutare l’altro. Ho sempre creduto nello spirito di squadra necessario per fare la differenza e ottenere risultati importanti in campo e fuori”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, in un messaggio di auguri di natale a tutta la tifoseria biancoceleste. “Sono orgoglioso di essere il Presidente di questo club dove si respira un clima straordinario. Ringrazio i miei calciatori, il mister, lo staff, la dirigenza e tutti i dipendenti e collaboratori di darmi la gioia di un gruppo sano che ha sposato un progetto condiviso e di dimostrarmi ogni giorno la volontà di arrivare lontano con il sacrificio e la mentalità vincente. La Lazio offre l’occasione di far esprimere ciascuno al proprio meglio, con l’obiettivo di raggiungere traguardi mai toccati prima. Con questi auspici, auguro a tutti i tifosi Buon Natale e Buone Feste”, conclude Lotito.