Lazio, Il Messaggero: “Sarri irritato per il comportamento del club”

by Davide Triolo

Maurizio Sarri - Foto LiveMedia/Domenico Cippitelli

“Il solito modus operandi lento e approssimativo della Lazio in questo mese ha irritato Maurizio Sarri. Ma stavolta apprezza almeno lo sforzo. I biancocelesti puntano sul ringiovanimento della rosa e le prime operazioni sul mercato seguono proprio questa strada. Sarri insiste per Nicolò Casale del Verona, ma intanto èMario Gila del Real il centrale più vicino. In porta, invece, è ormai ai dettagli la trattativa con l’Empoli per Guglielmo Vicario“. Questo è quanto riportato da ‘Il Messaggero’ nel contesto dell’edizione odierna, per quanto concerne la Lazio e il giudizio di Maurizio Sarri. In particolare, la testata menzionata si è concentrata sull’umore del tecnico italiano per quanto riguarda il mercato della società biancoceleste, che al momento non soddisfa le sue aspettative, seppur ben progettato. Da segnalare, comunque, il recente ingaggio di Matteo Cancellieri da parte della Lazio.