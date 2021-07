Lazio, Martusciello: “Sarri riesce a migliorare ogni giocatore. Immobile è straordinario”

by Davide Triolo

Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

“Sarri ha grandi doti, e riesce a migliorare ogni giocatore. Io sono contento di essere al suo fianco, ma all’inizio ho avuto difficoltà a capire i suoi dettami. Io e Maurizio siamo diversi sotto alcuni aspetti, e fare il primo allenatore è comunque una grande responsabilità. Noi come collaboratori siamo i consiglieri, lui è quello che decide, ma poi lavoriamo come una macchina insieme. Immobile è un giocatore straordinario ed ha caratteristiche differenti rispetto a tanti attaccanti. Sicuramente è un giocatore che garantisce profondità e a noi serve, è un calciatore continuo e a noi serve questo, poi il gol è una conseguenza. Il portiere per noi deve saper parare, poi la costruzione dal basso serve anche per uscire dalla pressione e servono portieri in grado di usare i piedi”. Queste sono le considerazioni esternate da Giovanni Martusciello, al termine della seduta mattutina di allenamento della Lazio, in riferimento alla giornata di lunedì 26 luglio. L’allenatore in seconda del club biancoceleste ha descritto le peculiarità di Maurizio Sarri, allenatore della compagine capitolina ed ex Napoli e Juventus, tra le altre. Martusciello ha parlato del lavoro del tecnico toscano e dell’organizzazione generale, per poi far riferimento ad alcuni calciatori ai microfoni di Lazio Style Channel.