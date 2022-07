Lazio, Marcos Antonio e Casale al lavoro ad Auronzo

by Sofia Cioli

Volti nuovi per la Lazio nel quarto giorno di lavoro ad Auronzo di Cadore. Alla doppia seduta di oggi hanno partecipato infatti anche i neo acquisti Marcos Antonio e Casale, impegnati in esercitazioni atletiche assieme a Hysaj, Marusic e Acerbi. Dopo il raduno mattutino allo Zandegiacomo e una prima fase di attivazione muscolare in palestra, i biancocelesti hanno svolto lavoro atletico ed esercitazioni tattiche. La sessione pomeridiana è stata caratterizzata da una partitella e conclusa con lo sviluppo di situazioni su palla inattiva. TRa i protagonisti anche Fabio Ruggeri, difensore classe 2004, che ha raccontato tutta la sua emozione: “Sono molto emozionato ed entusiasta di far parte di questo gruppo. Mi aspetto una grande stagione personale e collettiva. Ora devo lavorare bene qui, voglio vivere un grande anno per poi avere un bel futuro”.